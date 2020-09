Condor Saison 2 : La chasse à l’espion reprend avec Joe Turner, dès ce week-end sur 13ème Rue

Après une première saison intense pour Joe Turner, l’ancien analyste fait son retour pour une saison 2 de Condor qui est diffusée à partir de ce dimanche 6 septembre à 20h55 sur 13ème Rue.

Rappelez-vous, cette série créée par Jason Smilovic et Todd Katzberg et inspirée par le roman « Les Six jours du condor » de James Grady, déjà portée sur grand écran par Sydney Pollack sous le titre Les Trois Jours du Condor, nous introduisait dans sa première saison à Joe Turner, jeune analyste de la CIA qui se retrouve pris dans un complot. Quand tous ses collègues se font tuer par un professionnel, il doit tout faire pour survivre et exposer la vérité au grand jour, mais il est lui-même poursuivi par une tueuse sans scrupule qui cherche à l’éliminer pour éviter qu’il dévoile la conspiration qui a pris forme au sein même de la CIA.

La saison 2 reprend alors que Joe (Max Irons) se trouve en Europe où il tente tant bien que mal de se reconstruire et de potentiellement reprendre une vie après ce qu’il a traversé. Un tragique évènement va le ramener sur le sol américain et, malgré sa volonté de garder ses distances avec la CIA, il va se retrouver impliqué dans une chasse à la tauper alors qu’un conflit se développe entre les États-Unis et la Russie.

Au niveau du casting, on retrouve dans cette saison 2 de Condor Max Irons, Bob Balaban et Kristen Hager. Ils seront rejoints par Constance Zimmer (House of Cards, UnReal), Toby Leonard Moore (Billions), Rose Rollins (The Catch, The L Word), Isidora Goreshter (Shameless), Eric Johnson (Vikings), Alexei Bondar (The Americans) et Jonathan Kells Phillips (Madam Secretary).

Notons que Condor était initialement diffusée sur la chaine américaine Audience Network, disponible via DirecTV. L’arrivée de la plateforme HBO Max, développée WarnerMedia Entertainment, mène plus ou moins à la « fermeture » de la chaine en question, destinée à n’être qu’une vitrine de présentation pour les programmes du service de streaming. De ce fait, Condor n’a pas été diffusée aux États-Unis et si son futur n’a pas été officialisé, on peut plus ou moins considérer qu’il n’y aura pas de saison 3.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.