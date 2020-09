Connecting… : L’amitiée, l’amour et tout le reste… à distance, dans deux semaines dans la nouvelle sitcom NBC

Après Freeform et ses romances au temps du Corona, c’est au tour de NBC de surfer sur le confinement pour délivrer une nouvelle série avec la sitcom Connecting… qui débute sur le network américain le jeudi 1er octobre.

Série écrite et produite par le créateur de Blindspot, Martin Gero, et le scénariste Brendan Gall, Connecting… est donc une comédie relationnelle sur un groupe d’amis qui restent connectés via internet durant le confinement.

Du couple marié au conspirationniste, en passant par le père déborder, l’amoureux transit ou encore l’infirmière qui est continue son travail contre vents et marées, ce groupe éclectique se soutient pour traverser cette période inédite.

Au niveau de la distribution de cette première saison de Connecting… nous trouvons Otmara Marrero, Parvesh Cheena, Ely Henry, Jill Knox, Preacher Lawson, Shakina Nayfack et Keith Powell.

