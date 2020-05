Control Z Saison 1 : Des lycéens mexicains sont les cibles d’un hacker, dès à présent sur Netflix

Gossip Girl version mexicaine ? Voilà ce que promet en partie d’être la nouvelle série adolescente de Netflix, qui cherche ainsi à occuper les fans d’Elite entre deux saisons avec la nouvelle Control Z, dont la première saison est dès à présent disponible sur la plateforme de streaming.



Pas de blogueuse dans le cas présent, mais un hacker qui se met à distiller les secrets intimes des élèves du Lycée National. La pagaille se répand alors dans tout l’établissement. Les plus populaires se font malmener, les anciens losers prennent du galon, et chacun suspecte son voisin.

Sofia, une élève solitaire et arrogante, mais dotée d’un bon esprit de déduction, se lance dans une course contre la montre pour empêcher le hacker de divulguer d’autres secrets. Petit à petit, Sofia va apprendre à se faire des amis, à développer son sens de l’empathie, et peut-être même à tomber amoureuse.

La distribution de cette saison 1 de Control Z réunit Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Zion Moreno, Luis Curiel, Samantha Acuña, Andrés Baida, Patricio Gallardo, Iván Aragón ou encoreXabiani Ponce de León.

