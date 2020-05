Une saison 3 pour Coroner, Jenny Cooper poursuivra ses enquêtes sur CBC

Diffusée en janvier au Canada (et en France il y a peu sur 13ème Rue), la saison 2 de Coroner ne sera pas la dernière de la série. Il a en effet été annoncé qu’elle reviendra l’hiver prochain sur la chaine CBC pour une saison 3.

Si vous n’êtes pas familiers avec Coroner, c’est une série de Morwyn Brebner (Rookie Blue, Saving Hope) basée sur les romans de Matthew Hall qui nous parle de Jenny Cooper (Serinda Swan), une ancienne urgentiste et mère d’un adolescent qui découvre, après le décès de son mari, qu’elle possède un lien étrange avec les morts. Elle décide donc de devenir médecin légiste pour résoudre les enquêtes les plus complexes dans la ville de Toronto.

L’annonce du renouvellement arrive alors qu’il vient d’être dévoilé que la série allait être diffusée en Angleterre sur Channel 4 et aux États-Unis sur The CW. Après avoir réalisé le plus gros lancement pour une nouveauté en 4 ans sur CBC l’année dernière, la popularité de Coroner ne cesse de grandir.

Elle ne sera pas la seule série à se poursuivre sur la chaine Canadienne l’hiver prochain, puisqu’il a été annoncé que Workin’ Moms (en France sur Netflix) reviendrait pour une saison 5, tout comme Kim’s Convenience qui a déjà été reconduite pour une saison 6, tandis que Frankie Drake Mysteries entamera sa saison 4, et que Les enquêtes de Murdoch sera de retour pour une saison 14, comme Heartland (également en France sur Netflix). Cet automne, CBC proposera la saison 2 de Pure.

