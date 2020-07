Corporate Saison 3 : Les employés d’Hampton Deville reviennent une dernière fois, dans deux semaines sur Comedy Central

Même si nous sommes dans la période de vacances estivales, les employés d’Hampton Deville ne chôment pas. En effet, la troisième saison de Corporate fera ses débuts sur la chaine américaine Comedy Centrale le 22 juillet.

La comédie de Pat Bishop, Matt Ingebretson et Jake Weisman revient cependant avec moins d’épisodes que d’habitude, puisque cette troisième et ultime saison de Corporate ne comptera que 6 épisodes. Juste assez pour nous livrer une conclusion.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette excellente comédie, Corporate nous parle de Matt (Ingebretson) et Jake (Weisman) qui sont deux cadres en formation chez Hampton Deville, une méga compagnie sans âme dirigée par le tyrannique Christian DeVille (Lance Reddick). Dans sa tâche, il est assisté par les ambitieux John et Kate (Adam Lustick et Anne Dudek) qui n’ont aucun problème à prendre le crédit pour les réussites des autres et pour rejeter le blâme pour toutes leurs erreurs sur leurs subalternes, en particulier sur Matt et Jake qui espèrent bien obtenir une promotion… un jour.

Le casting de Corporate rassemble donc Matt Ingebretson, Jake Weisman, Anne Dudek, Adam Lustick et Lance Reddick, mais aussi Aparna Nancherla, tandis que Matt McCarthy, Baron Vaughn, Anna Akana ou encore Sasheer Zamata en récurrents.

