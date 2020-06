Pas de saison 2 pour Council of Dads, NBC fait ses adieux à la famille Perry

Présentée comme étant la nouvelle tentative de NBC pour trouver une seconde This Is Us, la série Council of Dads n’aura pas su séduire le public et se dirige par conséquent vers l’annulation. Il n’y aura dès lors pas de saison 2.

Ainsi, sur les sept nouveautés de la saison dernière sur NBC, seule une sera de retour et il ne s’agit donc pas de Council of Dads. Comme The Village l’an passé, elle n’a pas su prendre avec succès le relai de This Is Us, occupant la même case horaire, et ce, en dépit de l’absence d’une forte concurrence. La diffusion se terminera sur la chaine américaine le 2 juillet prochain.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Joan Rater et Tony Phelan qui est inspirée du livre du même nom écrit par Bruce Feiler, Council of Dads suit la famille Perry qui s’agrandit de manière étonnante après un évènement bouleversant leur quotidien. Ainsi, Luly et ses 4 frères et sœurs — Theo, Charlotte, JJ et la dernière née Hope — doivent s’ajuster à l’ajout de trois nouveaux « pères » qui ont accepté d’aider et de soutenir leur mère, Robin, suite à une promesse faite à leur père mourant. Anthony, Larry et Oliver sont alors ces trois figures paternelles qui vont trouver dans ce rôle une rédemption et un but à leur existence. Ils découvrent qu’ils ont besoin de la famille Perry autant qu’elle a besoin d’eux.

Le casting réunit Sarah Wayne Callies, Clive Standen Michael O’Neill, Steven Silver, Emjay Anthony, Michele Weaver, J. August Richards, Thalia Tran, Blue Chapman et Tom Everett Scott.

