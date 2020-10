Coup pour Coup : Un thriller espagnol inspiré par Jack London, en novembre sur Netflix

Un homme d’affaires est victime d’un chantage sur Netflix à partir du 13 novembre dans la série espagnole Coup pour Coup, de son titre original Los favoritos de Midas.

Plus précisément, Coup pour Coup est une co-création de Mateo Gil (également réalisateur), qui en signe le scénario aux côtés de Miguel Barros, s’inspirant de la nouvelle de Jack London “Les Suppôts de Midas“.

L’histoire se déroule dans le Madrid d’aujourd’hui et suit Victor Genovés (Luis Tosar), homme d’affaires influent qui subit un chantage : s’il ne paie pas une forte somme, les favoris autoproclamés de Midas tueront une personne choisie au hasard dans un lieu et à un moment qu’ils auront indiqués. Et ils continueront à tuer des victimes régulièrement, jusqu’à ce que l’homme d’affaires obtempère. Combien de morts pourra-t-il supporter ?

Cette saison 1 de Coup pour Coup réunit dans sa distribution Luis Tosar, Willy Toledo, Marta Belmonte, Carlos Blanco et Marta Milans.

