Pas de saison 2 pour Cowboy Bebop, Netflix met déjà à la retraite ses chasseurs de primes

Il faut remonter à 2017 pour la première annonce qu’une adaptation live américaine de la série culte d’animation japonaise de la fin des années 90 Cowboy Bebop était en développement. Quatre ans plus tard, la série est finalement arrivée sur Netflix et il n’aura pas fallu un mois pour que son annulation soit annoncée !

En effet, Cowboy Bebop ne reviendra pas pour une saison 2. En plus d’un accueil critique mitigé, ce qui n’a souvent pas d’impact pour ce genre de série sur Netflix, les spectateurs n’ont simplement pas été séduits. Ils étaient présents la première semaine, mais la chute fut fulgurante lors de la seconde et cela n’a donc pas remonté par la suite. Il apparait que le coût de production est bien trop élevé par rapport au pourcentage d’abonnés qui ont regardé la saison 1. Vous pouvez toujours vous tourner vers la série animée originale qui a fait son retour sur la plateforme de streaming récemment.

De quoi parle Cowboy Bebop ?

Notamment développée par André Nemec (qui est également le showrunner), Cowboy Bebop redonne vie à l’univers du célèbre dessin animé du même nom, se présentant comme étant une expansion du canon et non une adaptation pure — notons que Shinichirō Watanabe, réalisateur de la série animée originale, officie en tant que consultant tandis que la compositrice originale Yoko Kanno est de retour pour cette adaptation en prise de vues réelles.

Si vous n’êtes pas familiers avec Cowboy Bebop, il s’agit d’un western spatial dans lequel trois chasseurs de primes appelés « cowboys » tentent de fuir leurs passés respectifs. Aussi différents que redoutables, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) et Faye Valentine (Daniella Pineda) forment une équipe d’outsiders prêts à traquer les criminels les plus dangereux du système solaire… si la récompense en vaut la peine ! Mais se sortir du pétrin maintes et maintes fois ne fonctionnera qu’un temps avant que le passé ne les rattrape.

La distribution est complétée par Elena Satine (Julia), Alex Hassell (Vicious), Tamara Tunie (Ana), Mason Alexander Park (Gren), Adrienne Barbeau (Maria Murdock), Josh Randall (Pierrot Le Fou) ou encore Geoff Stults (Chalmers) sans oublier Charlie & Harry, les deux corgis qui incarnent Ein.