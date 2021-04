Coyote Saison 1 : Michael Chicklis passe la frontière pour protéger sa famille, dès dimanche sur 13ème Rue

Après un développement chaotique qui l’a fait passer d’une chaine câblée à un service de streaming américain et un tournage interrompu par la pandémie, la nouvelle série Coyote est arrivée en janvier sur le petit-écran américain et nous pouvons donc la découvrir en France dès ce dimanche 4 avril sur 13ème Rue à partir de 20h55.

Coyote met en scène Michael Chicklis dans la peau de Ben Clemens, un agent de la patrouille frontalière qui découvre le jour de sa retraite obligatoire un tunnel illicite utilisé pour acheminer des marchandises du Mexique au marché noir.

Ben se retrouve ainsi dans la ligne de mire de l’homme à la tête du réseau criminel qu’il a cherché à détruire toute sa carrière et est forcé de travailler pour ce dernier afin de protéger sa famille. Exposé à cette vie de l’autre côté du mur, Ben commence à questionner sa vision du monde, sa loyauté et ses idéologies étant alors remises en cause.

Cette première saison de Coyote se compose de 6 épisodes et réunit, aux côtés de Michael Chicklis, Amy Forsyth, Mark Feuerstein, Kelli Williams, Drew Powell, Adriana Paz, Bobby Daniel Rodriguez, Cynthia Kaye McWilliams, Daniel Mora, Emy Mena, George Pullar, Jose Pablo Cantillo, Juan Pablo Raba, Julio Cedillo, Kristyan Ferrer, Natalia Cordova-Buckley, Octavio Pisano, Romina D’Ugo, Ross Phillips.

Tags : 13eme Rue moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.