Coyotes Saison 1 : Des scouts belges trouvent des diamants et beaucoup de problèmes, dès à présent sur Netflix

Après la saison 3 de Perdus dans l’espace hier, Netflix change de registre pour nous proposer Coyotes, une série belge de la chaine Proximus Pickx qui prend la forme d’un thriller en 6 épisodes à découvrir dès à présent sur la plateforme de streaming.

De quoi parle Coyotes ?

Création de Vincent Lavachery, Axel du Bus et Anne-Lise Morin, Coyotes — à ne pas confondre avec la série américaine avec Michael Chicklis — nous entraine dans les bois où des scouts mettent la main sur des diamants et déclenchent une série d’événements qui met leur amitié à l’épreuve et leur vie en danger.

Tout débute peu après l’arrivée des Coyotes au camp d’été des scouts. Kevin s’aventure dans le village voisin où il rencontre Marie, puis fait la découverte de sa vie. Pour protéger sa trouvaille, Kevin prend des mesures radicales avec l’aide de Furet.

La distribution de Coyotes

Au casting de Coyotes, nous trouvons Louka Minnella, Kassim Meesters, Sarah BerDara Tombroff, Victoria Bluck, Anas El Marcouchi, Steve Driesen, Magaly Teixeira, Nilton Martins, Léo Moreau, Félix Vannoorenberghe et Tessa Balzano.