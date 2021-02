Une saison 3 pour Creepshow, Shudder renouvèle son anthologie horrifique avant la saison 2

Alors que les chaines du groupe AMC dont fait partie Shudder se préparent à dévoiler leur programme des mois à venir à la presse américaine, nous apprenons que l’anthologie horrifique Creepshow a été renouvelée pour une saison 3.

C’est une annonce qui n’était pas attendue dans l’immédiat, étant donné que Shudder n’a pas encore proposé à la saison 2 de Creepshow, dont les 6 épisodes inédits qui la composent arriveront le 1er avril. Pour ce qui en est de la saison 3, l’attente devrait être plus courte, puisqu’elle sera programmée d’ici la fin de l’année.

Tout ce que l’on sait sur ces épisodes pour le moment est que l’on pourra y croiser Ethan Embry (Grace & Frankie) et Andrew Bachelor (The Walking Dead).

Si vous n’êtes pas familiers avec Creepshow, il s’agit à l’origine d’un film anthologique écrit par Stephen King et réalisé par George A. Romero qui est sorti en 1982 et qui donna naissance à une franchise qui s’est aussi déclinée au format Comic Book. À présent, c’est Greg Nicotero (The Walking Dead) qui est aux commandes avec cette version série qui propose des adaptations et des histoires originales.

