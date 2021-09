Creepshow Saison 3 : En route vers Halloween dès aujourd’hui sur Shudder

La plateforme de l’horreur du groupe AMC, Shudder, a une ambitieuse programmation pour son mois d’octobre en prévision d’Halloween et cela commence dès aujourd’hui avec le lancement de la saison 3 de l’anthologie Creepshow.

De quoi parle Creepshow ?

Si vous n’êtes pas familiers avec Creepshow, il s’agit à l’origine d’un film anthologique écrit par Stephen King et réalisé par George A. Romero qui est sorti en 1982 et qui donna naissance à une franchise qui s’est aussi déclinée au format Comic Book. À présent, c’est Greg Nicotero (The Walking Dead) qui est aux commandes avec cette version série qui propose des adaptations et des histoires originales.

En saison 3

Au programme de la saison 3, Michael Rooker (The Walking Dead), James Remar (Dexter), Johnathon Schaech (Legends of Tomorrow), Reid Scott (Veep), Hannah Fierman (V/H/S), King Bach (When We First Met) et Ethan Embry (Empire Records).

A noter que, en France, Creepshow est diffusée par la chaine Paris Première, aucune date n’a été annoncée pour la programmation d’inédits pour le moment.

