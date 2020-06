Crimes of Passion : Enquêtes dans la Suède des années 50, dès ce dimanche sur Polar+

C’est un petit voyage dans le temps que la chaine Polar+ nous propose avec Crimes of Passion, puisqu’elle nous embarque au cœur du siècle dernier en Suède pour nous raconter quelques histoires criminelles, et ce, dès ce dimanche à partir de 20h50.

Il s’agit donc d’une série suédoise de films en grande partie scénarisés par Charlotte Orwin et Jonna Bolin-Cullberg. Plus précisément, Crimes of Passion est une adaptation de romans écrits par Maria Lang (dont Nous n’irons plus au bois…, N’oubliez pas Tony et aussi Rêves dangereux, les autres n’ont pas été traduits chez nous).

Prenant principalement place à Bergslagen durant les années 1950s, les 6 épisodes nous invitent à suivre Puck Ekstedt (Tuva Novotny), son compagnon Einar Bure (Linus Wahlgren) et leur ami policier, Christer Wijk (Ola Rapace), alors qu’ils mènent des enquêtes.

Au niveau du casting, Crimes of Passion s’articule ainsi autour de Tuva Novotny, Linus Wahlgren et Ola Rapace. On peut également croiser durant la saison Gustaf Hammarsten, Suzanna Dilber, Maya Hansson-Bergqvist, Ulric von der Esch, Julia Sporre, Anna Wallander, Andreas La Chenardière, Steve Kratz, Anita Wall, Björn Andersson, Claes Ljungmark, Katia Winter et Reuben Sallmander.

Tags : Séries Scandinaves moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.