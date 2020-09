Criminal UK Saison 2 : Kit Harington, Kunal Nayyar, Sharon Horgan et Sophie Okonedo se font interroger dans deux semaines sur Netflix

Il y a moins d’un an de cela, Netflix mettait en ligne l’anthologie Criminal qui nous proposait une saison où comprend 12 histoires uniques ayant lieu dans 4 pays différents – la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni. La série s’apprête à faire son retour, mais seulement au Royaume-Uni, avec 4 nouvelles affaires qui seront disponibles le 16 septembre sur la plateforme.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la série, Criminal est une série policière en huit-clos, prenant place dans une salle d’interrogatoire et s’intéresse à la relation et aux tensions psychologiques qui se jouent entre l’officier de police et le suspect.

Chaque épisode explose une affaire différente, avec un nouveau suspect qui nous présente sa version des faits. L’équipe policière interroge ainsi pour cette saison 2 Kit Harington (Game of Thrones), Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Sharon Horgan (Catastrophe) et Sophie Okonedo (Flacked, Ratched).

La distribution de Criminal: UK est complétée par Katherine Kelly, Lee Ingleby, Rochenda Sandall et Shubham Saraf qui observent ou mènent les interrogatoires.

