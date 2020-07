C’est le 14 Juillet, Critictoo est en pause pour la journée

Bonne Fête Nationale à tous !

Alors que nous célébrons en ce 14 juillet la Prise de la Bastille, Critictoo prend une journée de pause. L’activité du site sera donc inexistante ce jour au-delà de ce petit billet.

Naturellement, dû au Covid-19 et à l’arrêt des tournages, l’activité des séries est en cette période estivale réduite et nous avons l’impression d’être presque revenu à la période avant-streaming, aux temps où Netflix ne mettait pas en ligne une série toutes les semaines (toutes nationalités confondues) et nous avions des inédits à la qualité discutable pour l’été et quelques bonnes séries à se mettre sous la dent.

Reste que même s’il y a moins de séries, il y a toujours de nombreuses séries à découvrir ou redécouvrir et Critictoo est toujours là pour vous accompagner dans vos visionnages.

Enfin, pour ne rien rater de l’actualité séries — critiques, bilans, chroniques, annulations/renouvellements, diffusion et plus encore –, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux.

L’équipe de Critictoo vous souhaite à tous une très bonne journée !

