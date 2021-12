Joyeux Noël, Bonne Année et à bientôt sur Critictoo

Comme tous les ans, le moment est venu pour Critictoo de faire une pause pour Noël, mais celle-ci ne durera pas que deux jours, nous vous souhaitons donc déjà une bonne année, car nous prenons des vacances.

Après plus d’une décennie d’activité ininterrompue, nous avons décidé de nous arrêter un petit moment pour nous reposer et réévaluer notre ligne éditoriale. Depuis quelques années, les séries se sont multipliées et nous avons eu de plus en plus de difficultés à suivre que ce soit au niveau de l’actualité que des critiques (surtout des critiques). La fin d’une année parait être le moment opportun pour réévaluer la direction que Critictoo va suivre.

Par conséquent, le site ne sera pas mis à jour régulièrement durant les semaines à venir (les habituels agendas seront tout de même publiés).

En attendant notre retour, nous espérons que vous passerez un bon réveillon et donc un joyeux Noël, mais aussi que vous aurez le temps de regarder toutes les séries qui vous font envie (on a proposé une petite liste de recommandations dernièrement), et nous vous disons à bientôt !