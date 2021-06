Une saison 2 pour Cruel Summer, Freeform renouvelle le thriller psychologique produit par Jessica Biel

Alors que la première saison de Cruel Summer vient de se terminer sur Freeform et arrivera en août en France sur Amazon Prime Video, on apprend que la série vient d’être renouvelée pour une saison 2.

Une commande qui n’a pas été difficile à passer selon les dires de la présidente de la chaine Tara Duncan face au succès de la série. En effet, Cruel Summer a obtenu le plus gros démarrage pour une série dans l’histoire de la chaine et a su continuer à attirer toujours plus de monde au fil des épisodes. Après 35 jours, toutes plateformes confondues (Hulu comprise qui met en ligne les épisodes le lendemain de leur diffusion), Cruel Summer réunit une moyenne de 6.8 millions de téléspectateurs par épisode.

Tout poussait naturellement vers le renouvellement. Par contre, la forme que prendra la saison 2 est pour l’instant un mystère, c’est-à-dire que Freeform n’a pas révélé si le casting serait de retour pour ces nouveaux épisodes ou si la série allait adopter une forme anthologique (et ainsi raconter une tout autre histoire en saison 2).

Thriller psychologique produit par Jessica Biel à qui l’on doit déjà The Sinner, Cruel Summer est une création de Bert V. Royal avec Tia Napolitano en showrunner qui suit deux jeunes femmes : Kate Wallis (Olivia Holt, Cloak & Dagger), une fille populaire avec une vie presque parfaite qui disparait un jour, et Jeanette Turner (Chiara Aurelia), la nerd ordinaire accusée d’avoir un lien avec cette disparition. Tout pointe vers Jeanette, mais Kate était-elle vraiment celle qu’elle disait être ?

Se déroulant sur trois étés au cours des années 90, et alternant entre les points de vue pour raconter l’histoire, Cruel Summer se propose de remettre en cause la perception que l’on peut avoir d’une histoire et d’une personne en suivant une jeune fille qui passe de la sympathique outsider à la fille la plus détestée.

La distribution de cette saison de Cruel Summer réunit Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee et Brooklyn Sudano.

