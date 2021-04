Les Experts : CBS commande officiellement un revival de CSI à Las Vegas avec William Petersen et Jorja Fox

Cela fait maintenant 5 ans que la franchise CSI a disparu de la grille de CBS dans une indifférence générale avec la conclusion de Les Experts : Cyber (CSI: Cyber). Cela va bientôt changer, le network ayant passé commande pour CSI: Vegas, présentée comme une suite à la série originale Les Experts, pour une diffusion au cours de la saison 2021-2022.

C’est donc un retour aux sources que nous propose CBS, en compagnie de William Petersen et Jorja Fox qui reviennent pour reprendre leur rôle de Gil Grissom et Sara Sidle. Il n’a pas encore été explicité si les deux revenaient à temps plein ou non. En tous cas, ils ne sont pas les seuls à faire leur retour, car on retrouvera également Wallace Langham dans la peau de David Hodges. Ils seront entourés par Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez et Mandeep Dhillon.

CSI: Las Vegas commencera un nouveau chapitre lorsqu’une crise menace de mener le laboratoire d’analyse criminelle à sa perte. D’anciens investigateurs reviennent alors pour aider à remettre l’institution en forme. Un retour qui mettra en lumière toutes les récentes évolutions technologiques qui ont eu lieu pour aider à combattre le crime, associé naturellement aux classiques enquêtes de la franchise, avec une équipe qui suit les preuves pour découvrir la vérité.

À la tête du labo se trouve maintenant Maxine (Paula Newsome), entourée par Josh (Matt Lauria), CSI de niveau III et souvent enquêteur principal sur les affaires qui a un penchant pour la reconstruction de scènes de crimes, et Allie (Mandeep Dhillon), CSI de niveau II, une immigrante qui rêvait donc de venir à Las Vegas. Enfin, Hugo (Mel Rodriguez) est médecin légiste en chef depuis trois ans maintenant.

Jason Tracey (Elementary) est à la tête de l’équipe scénaristique et il est également producteur exécutif sur la série, tout comme le créateur de CSI Anthony E. Zuiker, Carol Mendelsohn, Ann Donahue, Craig O’Neill, William Petersen et Cynthia Chvatal.

Durant les années 2000, Les Experts était la série numéro 1 de la télévision américaine et entre, 2006 et 2016, elle était la série dramatique la plus regardée dans le monde. Elle a tout simplement lancé une franchise à un milliard de dollars pour CBS en donnant le jour à quatre séries dérivées, aujourd’hui rejointes par une cinquième, CSI: Las Vegas.

En attendant, si vous souhaitez vous replonger dans la série originale, elle est disponible en DVD et également en diffusion sur la chaine TV Breizh entre 11h et 20h.

