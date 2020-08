Les Experts : CBS développe un revival de CSI à Las Vegas avec William Petersen et Jorja Fox

Cela fait maintenant 4 ans que la franchise CSI a disparu de la grille de CBS dans une indifférence générale avec la conclusion de Les Experts : Cyber (CSI: Cyber). Le network américain travaille néanmoins à la ramener à la vie avec un potentiel retour aux sources.

En développement, cette nouvelle version de Les Experts n’est pas encore officiellement commandée. L’idée de départ était de proposer une sorte de mini-série pour célébrer les 20 ans de la série originale cet automne, mais la situation actuelle a changé les plans. Ils ne sont pas pour autant annulés et des négociations ont été entamées avec William Petersen et Jorja Fox pour qu’ils reprennent leurs rôles respectifs, Gil Grissom et Sara Sidle.

Le duo ne reviendrait pas nécessairement à temps plein. Jason Tracey (Elementary) se charge de la scénarisation d’une histoire qui s’articulerait autour d’une crise pouvant mener le laboratoire d’analyse criminelle à sa perte. D’anciens investigateurs reviennent alors pour aider à remettre l’institution en forme.

Dans cette incarnation, Les Experts se centrera autour de quatre nouveaux personnages, dont un nouveau médecin légiste – dans l’originale, le docteur Al Robbins (Robert David Hall) occupa ce poste durant toute la série, un des rares à être apparu dans toutes les saisons du show avec Greg Sanders (Eric Szmanda).

Durant les années 2000, Les Experts était la série numéro 1 de la télévision américaine. Son retour sur CBS n’est vraiment qu’une question de temps. Si les négociations actuelles aboutissent, on pourrait découvrir cette nouvelle version assez rapidement.

