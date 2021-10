CSI: Vegas Saison 1 : Gil Grissom et Sara Sidle font équipe avec de nouveaux experts, dès ce soir sur CBS

21 ans jour pour jour après le lancement de CSI: Crime Scene Investigation, Les Experts de Las Vegas font leur retour sur CBS. Le network américain nous propose ainsi de retrouver Gil Grissom et Sara Sidle dans CSI: Vegas, accompagné de nouveaux experts de la police scientifique, dans le but de résoudre de nouveaux crimes dans la ville du pêché, à partir de ce mardi 6 octobre.

De quoi parle CSI: Vegas ?

Nouvelle série de la franchise qui ramène celle-ci à ses origines, CSI: Vegas est simplement le revival de Les Experts. Jason Tracey (Elementary) est à la tête de l’équipe scénaristique (Anthony E. Zuiker, Carol Mendelsohn, Ann Donahue, Craig O’Neill, William Petersen et Cynthia Chvatal sont de nouveau à la production), et le concept reste le même. Des crimes, des experts qui analysent des preuves, des témoins sont interrogés, la vérité est exposée.

La saison 1 de CSI: Las Vegas débute alors qu’une crise menace de mener le laboratoire d’analyse criminelle à sa perte. D’anciens investigateurs reviennent pour aider à remettre l’institution en forme. Un retour qui mettra en lumière toutes les récentes évolutions technologiques qui ont eu lieu pour aider à combattre le crime, associé naturellement aux classiques enquêtes de la franchise, avec une équipe qui suit les preuves pour découvrir la vérité.

Le casting de CSI: Vegas

C’est une nouvelle série, mais quelques visages familiers sont au rendez-vous de cette saison 1 de CSI: Las Vegas. On y retrouve pour l’occasion William Petersen et Jorja Fox qui reprennent les rôles de Gil Grissom et Sara Sidle, mais aussi Wallace Langham qui redevient le spécialiste David Hodges.

À la tête du labo se trouve maintenant Maxine (Paula Newsome), entourée par Josh (Matt Lauria), CSI de niveau III et souvent enquêteur principal sur les affaires qui a un penchant pour la reconstruction de scènes de crimes, et Allie (Mandeep Dhillon), CSI de niveau II, une immigrante qui rêvait donc de venir à Las Vegas. Enfin, Hugo (Mel Rodriguez) est médecin légiste en chef depuis trois ans maintenant.