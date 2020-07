Une saison 11 pour Curb Your Enthusiasm, la comédie de Larry David passe le cap des 100 épisodes

L’increvable Curb Your Enthusiasm sera de retour pour une saison 11, HBO vient d’officialiser le renouvellement de la série un peu moins de 4 mois après la conclusion de la dixième sur la chaine payante.

Comme c’est bien connu maintenant, le renouvellement de cette comédie dépend entièrement de son créateur, Larry David. HBO a déclaré qu’elle poursuivrait tant que ce dernier le voudrait. Il semble donc que le comédien a encore des épisodes en lui, même si le renouvellement ne le réjouit pas forcément.

Dans tous les cas, cela permet à Curb Your Enthusiasm de passer le cap du 100ème épisode, ce qui n’est pas rien.

Pour rappel, la plus longue comédie de l’histoire de HBO, diffusée en France sous le titre Larry et son nombril sur OCS, nous relate la vie exagérée de Larry David, célèbre co-créateur de Seinfeld qui a tendance à se retrouver dans des situations assez tendues à cause de ce qu’il dit.

La saison 10 de Curb Your Enthusiasm mettait en scène, aux côtés de David, David, Jeff Garlin, Susie Essman, Cheryl Hines, Richard Lewis, J.B. Smoove et Ted Danson. La majorité, si ce n’est tous, d’entre eux, devrait être de retour dans les nouveaux épisodes.

