Cursed : La Rebelle, une bande-annonce pour la série arthurienne de Netflix, disponible dans deux semaines

Netflix revisite la légende arthurienne à la sauce adolescente, avec la série Cursed : La rebelle qui a le droit aujourd’hui à une bande-annonce, à l’approche de la mise en ligne de la première saison dont l’intégralité sera disponible sur la plateforme à partir du 17 juillet.

Mettant en scène dans la premier rôle Katherine Langford (de 13 Reasons Why), Cursed : La Rebelle est une adaptation du roman YA de Tom Wheeler (qui est également showrunner) illustré par Frank Miller, qui réinvente la légende arthurienne à travers le prisme de Nimue. Cette jeune femme au don mystérieux est destinée à devenir la Dame du Lac, personnage puissant.

Après la mort de sa mère, elle trouve un partenaire inattendu en Arthur, un humble mercenaire, dans une quête pour trouver Merlin et lui remettre une ancienne épée. Au cours de son aventure, Nimue deviendra un symbole de courage et de rébellion contre les Paladins rouges et leur complice, le roi Uther.

Composée de 10 épisodes, cette saison 1 de Cursed: La Rebelle réunit Katherine Langford (Nimue), Devon Terrell (Arthur), Gustaf Skarsgård (Merlin), Daniel Sharman (le Moine pleureur), Sebastian Armesto (le roi Uther Pendragon), Matt Stokoe (Gauvain), Lily Newmark (Pym), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Emily Coates (Sœur Iris), Billy Jenkins (Écureuil), Bella Dayne (Lance rouge), Peter Mullan (le père Carden).

