The CW annonce des dates pour Legends of Tomorrow (saison 6), Dynasty (saison 4), In the Dark (saison 3) et plus

Après NBC, c’est au tour de The CW de se tourner vers le printemps pour nous annoncer le retour de plusieurs séries attendues et d’une nouveauté. Cela entraine alors quelques changement sur la grille des programmes.

Cela commence tout d’abord avec DC’s Legends of Tomorrow qui revient avec sa saison 6 à partir du dimanche 2 mai et servira ainsi de lead-in à Batwoman qui poursuit naturellement sa saison.

Vient ensuite le soap Dynasty dont la saison 4 sera diffusée à partir du vendredi 7 mai, en compagnie des nouveaux épisodes de Charmed (qui revient donc le vendredi soir pour l’occasion).

N’oublions pas non plus le retour de In The Dark avec sa saison 3 dès le mercredi 9 juin, suivi par le reboot de Kung Fu qui, elle, est en diffusion alors depuis le mercredi 7 avril. Cette dernière met en scène Olivia Liang (Legacies) dans la peau d’une jeune sino-américaine qui arrête ses études pour se retirer dans un monastère isolé en Chine. A son retour, elle découvre que sa ville est rongée par le crime et utilise les arts martiaux pour rétablir la justice.

Enfin, le network américain annonce également le lancement de la nouveauté The Republic of Sarah pour le lundi 14 juin (soit à la place de Black Lightning). La série suit une adolescente (Stella Baker) qui trouve une loi obscure pour déclarer l’indépendance de sa ville afin de la protéger d’un conglomérat minier et se retrouve à devoir bâtir un pays à partir de rien.

Pour résumer :

Mercredi 7 avril

Kung Fu (saison 1) (Riverdale revient le 7 juillet)

Nancy Drew (saison 2)

Dimanche 2 mai

DC’s Legends of Tomorrow (saison 6)

Batwoman (saison 2)

Vendredi 7 mai

Charmed (saison 3)

Dynasty (saison 4)

Mercredi 9 juin

In the Dark (saison 3)

Lundi 14 juin

All American (saison 3)

The Republic of Sarah (saison 1)

