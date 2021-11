Dalgliesh Saison 1 : Le détective de P.D. James mène l’enquête, à partir d’aujourd’hui sur Acorn

Adam Dalgliesh fait son retour sur le petit écran. Le personnage créé par P.D. James est au centre d’une nouvelle adaptation sobrement intitulé Dalgliesh, et qui est diffusée à partir de ce lundi 1er novembre sur le service de streaming américain Acorn, et à partir du vendredi 5 novembre sur la chaine britannique Channel 5.

De quoi parle Dalgliesh ?

Adam Dalgliesh est un inspecteur de Scotland Yard et protagoniste principal de quatorze romans écrits par P.D. James. Poète à ses heures, il appartient à la catégorie des gentlemen détectives, dit sensible et cérébrale, aux côtés de Hercule Poirot ou encore Lord Peter Wimsey.

Incarné par Bertie Carvel, Dalgliesh nous ramène dans l’Angleterre des années 1970 pour résoudre des crimes particuliers, de l’empoisonnement d’une infirmière étudiante à un aristocrate égorgé dans la sacristie d’une église de Paddington aux côtés d’ un sans-abri, en passant par des morts suspectes dans un mystérieux foyer pour handicapés..

Cette saison se compose au total de six épisodes, chaque investigation étant relaté en deux épisodes.Elle porte ainsi à l’écran les romans suivants : Meurtres en blouse blanche, Meurtre dans un fauteuil et Un certain goût pour la mort.

Le Casting de Dalgliesh

Adam Dalgliesh est donc incarné par l’acteur Bertie Carvel, qui a joué Jonathan Strange dans la minisérie de fantasy Jonathan Strange & Mr Norrell, mais aussi Simon Foster dans les deux saisons de Doctor Foster. À ses côtés, nous retrouvons Jeremy Irvine (Treadstone) qui campe son collègue, Charles Masterson.

La saison accueille également Mirren Mack, Natasha Little, Paul Mallon, et Siobhán Cullen.