Pas de saison 2 pour Dark Crystal : Le temps de la résistance, Netflix annule la série

Voilà plus d’une année que la première saison de Dark Crystal : Le temps de la résistance fut mise en ligne sur Netflix qui confirme finalement le sort qui lui est réservé. Il n’y aura pas de saison 2, la série est annulée.

Cette annulation arrive juste après une victoire aux Emmy Awards dans la catégorie « Meilleure programme pour enfants » (ex æquo avec le documentaire HBO « We Are the Dream: The Kids of the Oakland MLK Oratorical Fest« ) qui n’a visiblement pas été suffisante pour encourager Netflix à poursuivre.

Développée par Jeffrey Addiss, Will Matthews, Dark Crystal : Le temps de la résistance nous propose une histoire qui prend place avant celle que le film culte Dark Crystal de Jim Henson et Frank Oz nous racontait il y a 37 ans de cela et qui nous emmenait dans un monde magique où les derniers survivants de la race des Gelfings sont à la recherche d’un éclat de cristal gigantesque qui donne sa puissance aux Mystiques, des êtres sages et pacifiques. Ils se retrouvèrent à affronter les monstrueux Skekses. Dans la série, nous retournerons donc dans le monde de Thra pour vivre une nouvelle aventure qui débute quand trois Gelflings découvrent l’horrible secret derrière le pouvoir des Skeksès. Ils s’embarquent alors dans un voyage épique dans le but d’inciter une rébellion et de sauver leur monde.

La première et donc unique saison de la série se compose au total de 10 épisodes. Au niveau du casting, nous retrouvions dans Dark Crystal : Le temps de la résistance Taron Egerton, Anya Taylor-Joy, Nathalie Emmanuel et Donna Kimball qui prêtent leurs voix aux principaux personnages dans la version originale. Nous pourrons notamment entendre dans la série Sigourney Weaver, Simon Pegg, Lena Headey, Caitriona Balfe, Toby Jones, Andy Samberg, Mark Hamill, Eddie Izzard, Helena Bonham Carter, Jason Isaacs, Benedict Wong, Awkwafina et plein d’autres.

