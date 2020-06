Dark Saison 3 : Le dernier cycle commence dès à présent dans un trailer et dans deux semaines sur Netflix

Le dernier cycle est sur le point de commencer et de se terminer sur Netflix. Le service de streaming se prépare ainsi pour l’arrivée de la troisième et dernière saison de la série allemande Dark, qui sera mise en ligne le 27 juin, et qui se dévoile dès à présent avec un trailer.



Première série allemande produite par Netflix, Dark est une saga temporelle qui se déroule à Winden, une petite ville allemande où la disparition de deux jeunes enfants fait éclater au grand jour les doubles vies et les relations brisées au sein de quatre familles.

Plus spécifiquement, la série nous conte l’histoire de ces 4 familles vivant dans cette ville sur quatre époques différentes — 1953, 1986, 2019 et 2051 — entre lesquelles certains personnages sont amenés à voyager par le biais d’une faille temporelle située sous la centrale nucléaire voisine. Se greffe à cela une affaire de disparition d’enfants, mi-enquête, mi-prétexte à s’engouffrer dans les méandres du temps.

Dans la troisième saison de Dark, on retrouve Jonas dans un nouveau monde qui essaie d’interpréter ce que cette version de Winden signifie pour son propre destin, tandis que ceux restés derrière dans l’autre monde vont entreprendre de briser la boucle qui ne se contente plus de tordre le temps, mais aussi l’espace. Deux mondes : la lumière et l’obscurité. Entre les deux, une tragédie amoureuse aux proportions épiques.

Dark réunit dans son casting Louis Hofmann, Oliver Masucci, Jördis Triebel, Maja Schöne, Sebastian Rudolph, Anatole Taubman, Mark Waschke, Karoline Eichhorn, Stephan Kampwirth, Anne Ratte-Polle, Andreas Pietschmann, Lisa Vicari, Angela Winkler et Michael Mendl.

