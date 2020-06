Das Boot Saison 2 : Entre la résistance et un sous-marin U-612, la guerre reprend sur Sky Atlantic et bientôt en France

Après une diffusion en Allemagne en début d’année, la saison 2 de Das Boot arrive en Angleterre aujourd’hui sur la chaine Sky Atlantic. En France, la série est proposée sur le service de streaming StarzPlay et nous attendons une date de diffusion.

Tout d’abord, si vous n’êtes pas familiers avec cette série inspirée par le roman de Lothar-Günther Buchheim, qui se présente comme étant une suite au film éponyme de Wolfgang Petersen sorti en 1981, Das Boot débuta en nous ramenant à l’automne 1942, dans la France occupée, soit 9 mois après les évènements racontés dans le long-métrage. Le sous-marin U-612 entame son voyage inaugural avec ses jeunes membres d’équipage, dont le nouveau capitaine, Klaus Hoffmann (Rick Okon). Alors que les 40 hommes entreprennent leur première mission, ils se débattent dans des conditions de vie sous-marine étroites et claustrophobiques. Les tensions s’accroissent et les loyautés sont testées. Pendant ce temps, au port de La Rochelle, le monde de Simone Strasser (Vicky Krieps) devient incontrôlable alors qu’elle est plongée dans une liaison dangereuse et un amour interdit, tiraillée entre sa loyauté pour l’Allemagne et la Résistance, la poussant à tout remettre en question.

En saison 2, l’histoire reprend alors que nous arrivons à un moment pivot de la guerre. À bord du U-Boat, Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) va tenter une manœuvre qui va être déterminante pour le futur de l’équipage, tandis que du côté de La Rochelle, Simone est plus en danger que jamais.

Au casting de cette saison 2 de Das Boot, nous retrouvons Tom Wlaschiha, Thierry Fremont, Fleur Geffrier, Rick Okon, Stefan Konarske et Vicky Krieps. Ils sont notamment rejoints par Clemens Schick et Rochelle Neil.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.