Pas de saison 2 pour Dash & Lily, la romance de Noël de Netflix n’aura pas de suite

Voilà maintenant presque un an que Netflix a mis en ligne la première saison de Dash & Lily. Nous avons finalement des nouvelles sur son futur et, sans surprise à ce stade, elle n’en a pas. La série est effectivement annulée, aucune saison 2 ne sera produite.

Puisque Dash & Lily est basée sur la série de romans pour jeunes adultes écrite par David Levithan et Rachel Cohn, une saison 2 était plus qu’envisageable, mais il apparait que la plateforme Netflix n’est pas intéressée par aller dans cette direction.

De quoi parle Dash & Lily ?

Scénarisée par Joe Tracz, Dash & Lily relate la naissance d’une romance au moment des fêtes de fin d’année entre Dash le désabusé et Lily l’enjouée, par le biais d’un carnet échangé aux quatre coins de New York.

Tout débute avec Dash qui déteste Noël et dont l’esprit de fête se réveille quand il tombe sur un mystérieux carnet rouge rempli d’énigmes dans sa librairie préférée. De son côté, Lily adore Noël, mais la perspective de vacances en solitaire la pousse à entrer en contact avec Dash par l’intermédiaire du carnet, et à lui lancer un autre défi. Lire notre critique pour en savoir plus.

Au niveau du casting, Dash & Lily met en scène Midori Francis et Austin Abrams qui sont accompagnés par Dante Brown, Troy Iwata, mais aussi Keana Marie, James Saito, Jodi Long, Glenn McCuen, Michael Park, Gideon Emery et Jennifer Ikeda.