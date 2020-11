Dash & Lily : Jeune romance de Noël, dès à présent sur Netflix

La saison de Noël a commencé sur Netflix qui a déjà mis en ligne un certains nombre de téléfilms. Le service de streaming a également des séries festives à proposer, dont la comédie romantique Dash & Lily qui est dès à présent disponible sur la plateforme.

Basée sur la série de romans pour jeunes adultes écrite par David Levithan et Rachel Cohn, Dash & Lily relate la naissance d’une romance au moment des fêtes de fin d’année entre Dash le désabusé et Lily l’enjouée, par le biais d’un carnet échangé aux quatre coins de New York.

Joe Tracz endosse le rôle de showrunner sur cette première saison en huit épisodes, avec Brad Silberling à la réalisation du premier épisode.

Dash & Lily met à l’affiche Midori Francis, Austin Abrams, Dante Brown, Troy Iwata, mais aussi Keana Marie, James Saito, Jodi Long, Glenn McCuen, Michael Park, Gideon Emery et Jennifer Ikeda.

