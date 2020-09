Grey’s Anatomy (Saison 17), Good Doctor (Saison 4), Station 19 (Saison 4) et plus… ABC dévoile les dates de retour cet automne

Avec la production des séries américaines qui reprend, les networks commencent à planifier leur retour à la normale. Après NBC, c’est donc au tour d’ABC d’officialiser sa rentrée automnale en plein novembre avec un retour partiel de ses séries.

Après avoir dévoilé les dates pour ses comédies, ABC se penche sur le cas de ses séries dramatiques, puisque sa soirée du jeudi reprend forme avec la saison 4 de Station 19, mais surtout la saison 17 de Grey’s Anatomy qui revient par ailleurs avec un double-épisode.

Autres retours attendus, ceux de The Good Doctor avec sa saison 4 et de A Million Little Things (saison 3). La série judiciaire de l’hiver dernier, For Life, revient également sans tarder avec sa saison 2.

Enfin, ABC a également une nouveauté sur son programme avec Big Sky, la nouvelle série de David E. Kelley (Big Little Lies), un thriller avec Ryan Phillippe, Kathryn Winnick et Kylie Bunbury qui s’installera le mardi soir.

Aux absentes, nous notons donc Stumptown qui a finalement été annulée, mais surtout The Rookie dont la saison 3 ne sera donc pas lancée avec au moins la mi-saison.

Mercredi 21 octobre

The Goldbergs (saison 8)

The Conners (saison 3)

black-ish (saison 7)

Mercredi 28 octobre

American Housewife (saison 6)

Lundi 2 novembre

The Good Doctor (saison 4)

Jeudi 12 novembre

Station 19 (saison 4)

Grey’s Anatomy (saison 17)

Mardi 17 novembre

Big Sky (saison 1)

Mercredi 18 novembre

For Life (saison 2)

Jeudi 19 novembre

A Million Little Things (saison 3)

