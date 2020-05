Une saison 2 pour Dave, Lil Dicky poursuit sa carrière avec succès sur FXX

La chaine câblée FXX a trouvé un véritable hit avec la nouvelle comédie Dave qui fut diffusée ce printemps — aux US et en France sur Canal+. Par conséquent, elle ne s’arrêtera pas là et reviendra l’an prochain pour une saison 2.

Aidée par la récente association entre FX et Hulu (depuis le rachat de FX par Disney) qui offre un double accès aux programmes de la chaine, Dave a rapidement séduit un large public et a ainsi délivré la première saison la plus suivie de l’histoire de FX avec une moyenne de 5.32 millions de téléspectateurs (audiences cumulées).

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série développée par Jeff Schaffer et Dave « Lil Dicky » Burd, Dave est une comédie semi-autobiographique qui suit donc Dave (Burd) tandis qu’il tente de lancer sa carrière de rappeur. Il rencontre alors GaTa qui lui apprend à naviguer dans le monde du rap. La route le menant vers la célébrité sera pavée d’embûches, mais « Lil Dicky » est convaincu qu’il est destiné à devenir le meilleur rappeur de tous les temps et il a persuadé ses amis de l’aider à y parvenir. Maintenant, il faut qu’il rallie le reste du monde à sa cause.

Au niveau du casting, Dave Burd est donc entouré dans Dave par Taylor Misiak, Andrew Santino, GaTa, Travis Bennett et Christine Ko.

Tags : FX Dave moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.