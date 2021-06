Dave Saison 2 : Lil Dicky poursuit sa carrière de rappeur, dès ce soir sur FXX et demain sur Canal+ Séries

Comme toutes les séries de FX/FXX, le retour de la comédie Dave s’est fait attendre. La saison 2 est donc enfin là, puisqu’elle arrive ce soir sur la chaine américaine et dès demain en France sur Canal+ Séries à 22h50.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série développée par Jeff Schaffer et Dave “Lil Dicky” Burd, Dave est une comédie semi-autobiographique qui suit donc Dave (Burd) tandis qu’il tente de lancer sa carrière de rappeur. Il rencontre alors GaTa qui lui apprend à naviguer dans le monde du rap. La route le menant vers la célébrité sera pavée d’embûches, mais “Lil Dicky” est convaincu qu’il est destiné à devenir le meilleur rappeur de tous les temps et il a persuadé ses amis de l’aider à y parvenir. Maintenant, il faut qu’il rallie le reste du monde à sa cause.

En saison 2, la pression monte pour Dave alors qu’il enregistre son premier album. Il doit alors faire des sacrifices et est ainsi poussé à choisir entre l’amour, l’amitié et sa propre personne pour réaliser son rêve.

Au casting de cette saison 2 de Dave, Dave Burd est de nouveau entouré par GaTa dans son propre rôle, mais aussi de Christine Ko, Taylor Misiak, Travis Bennett et Andrew Santino. En guest stars, nous trouverons CL, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Benny Blanco, Kyle Kuzma, Doja Cat, J Balvin, Rae Sremmurd (Swae Lee & Slim Jxmmi), Kareem Abdul-Jabbar, Lil Yachty, Lil Nas X, Kevin Hart et plus.

Tags : FXX Dave moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.