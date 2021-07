Day of the Dead Saison 1 : SyFy rend “hommage” à George Romero avec une nouvelle série de zombies, dès cet automne

À l’occasion de la Comic Con de San Diego, SyFy a déjà dévoilé une bande-annonce pour une série Chucky et enchaine avec une autre pour Day of the Dead qui nous proposera en octobre une nouvelle histoire de zombies qui se veut être un hommage à George Romero.

La partie hommage n’est clairement qu’un argument marketing, car cette série Day of the Dead n’a rien en commun avec le film du même nom du célèbre réalisateur (Le Jour des morts-vivants, sorti en 1985).

De quoi parlera la saison 1 de Day of the Dead ?

Contrairement au film éponyme qui débute alors que les humains sont déjà bien en voie de disparition, la série Day of the Dead nous ramène au tout début d’une Apocalypse Zombie, se proposant de nous raconter l’intense histoire de 6 étrangers qui tentent de survivre durant les 24 premières heures suivant l’apparition de zombies.

Cette saison 1 est scénarisée par Jed Elinoff et Scott Thomas (Raven, Malibu Rescue: La série). Steven Kostanski (The Void) réalise les quatre premiers épisodes sur les 10 commandés.

Pour ce qui en est de la distribution, nous trouverons Keenan Tracey (Bates Motel) dans le rôle du lycéen Cam McDermott qui est le fils d’un membre de la police ; Daniel Doheny (Alex Strangelove, Brand New Cherry Flavor) sera Luke Bowman, le fils de la maire de la ville ; Natalie Malaika (Fractured) interprètera Lauren Howell, la sarcastique assistante du responsable des pompes funèbres ; Morgan Holmstrom sera Sarah Blackwood, une ancienne militaire qui travaille désormais pour la raffinerie installée à l’extérieure de la ville ; et Kristy Dinsmore (Vikings) jouera Amy, une coach de vie qui est également la fille du docteur de la ville.

