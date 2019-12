Pas de saison 2 pour Daybreak, l’apocalypse à la sauce teen prend fin sur Netflix

L’univers post-apocalyptique teen de Daybreak ne connaitra pas de saison 2. Le co-créateur de la série vient d’annoncer l’annulation de la série sur twitter.

Mis en ligne le 24 octobre 2019 sur Netflix, Daybreak – développée par Brad Peyton et Aron Eli Coleite – était une adaptation du comic book éponyme de Brian Ralph qui adopte la forme d’une comédie nous emmenant auprès des lycéens de la ville de Glendale en Californie.

Plus précisément, l’histoire débutait auprès de Josh Wheeler (Colin Ford), un adolescent de 17 ans qui trouve finalement sa place dans le monde une fois que celui-ci a explosé. Il est entouré par la jeune pyromane Angelica Green (Alyvia Alyn Lind) et Wesley Fists (Austin Crute), ancien bully devenu un samouraï pacifiste. Ensemble, ils essaient de rester en vie au milieu des différents gangs qui peuplaient le lycée et qui ont à présent évolué pour devenir mortellement dangereux.

I don't even know how to say this, so we prepared a small statement. Love you all. Thank you! pic.twitter.com/rKXWxuaaFh — Aron Coleite (@AronColeite) December 17, 2019

Comprenant 10 épisodes, la première saison de Daybreak réunissait donc Colin Ford (​Under The Dome), ​Austin Crute (Booksmart) et Alyvia Alyn Lind (Future Man), mais aussi Matthew Broderick, Sophie Simnett, Gregory Kasyan, Krysta Rodriguez, Jeanté Godlock et Cody Kearsley.

Tags : Netflix Daybreak moins...

