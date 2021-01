Dead Pixels : La partie de jeu commence ce soir sur Canal+ Séries, la saison 2 dans quelques jours sur E4

Presque deux ans après son lancement en Angleterre sur la chaine E4, la comédie Dead Pixels arrive chez nous sur Canal+ Séries dès ce soir et disponible dans son intégralité sur myCanal.

La première saison de cette comédie nous venant de Jon Brown se centre sur la vie de trois amis — Meg, Nicky et Usman — qui est essentiellement axée autour du populaire jeu en ligne «Kingdom Scrolls», un monde mystique, magique et surtout virtuel peuplé de sorciers et autres créatures fantastiques. L’équilibre du groupe est remis en cause lorsque Meg invite Russell à rejoindre le groupe dans cet univers virtuel.

Alors que Canal+ propose de découvrir Dead Pixels, la chaine britannique E4 invite justement à y retourner avec le lancement de la saison 2 le mardi 26 janvier, avec de nouveaux 6 épisodes.

La distribution de Dead Pixels réunit Alexa Davies (Megan ‘Meg’ Jefferies), Will Merrick (Nicholas ‘Nicky’ Kettle), Sargon Yelda (Usman), Charlotte Ritchie (Alison) et David Mumeni (Russell).

