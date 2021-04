Dead Still : La mort prend la pause pour le photographe victorien Brock Blennerhasset, dès ce soir sur Polar+

Polar+ remonte le temps et part à Dublin pour les débuts de la police scientifique dans la série canado-irlandaise Dead Still, qu’elle diffuse à partir de ce lundi 26 avril à 20h50, deux épisodes par soirée.

Création de John Morton déjà diffusée sur le service de streaming Acorn et sur la chaine canadienne Citytv, Dead Still prend place dans les années 1880 en Irlande et suit Brock Blennerhasset, un photographe spécialisé dans le portrait post-mortem. Il tente de relancer son entreprise à l’aide de sa nièce Nancy Vickers et de son nouvel assistant. C’est alors que la recrudescence des corps qui constituent leur clientèle les amène à enquêter sur l’existence d’un éventuel tueur en série.

Notons que Dead Still a été présentée comme une minisérie et qu’il n’y a pas par conséquent pas de saison 2 de prévue à ce jour.

Se composant de six épisodes, cette saison de Dead Still rassemble Michael Smiley, Aidan O’Hare, Eileen O’Higgins, Kerr Logan, Jimmy Smallhorne, Mark Rendall et Martin Donovan..

