Une saison 3 pour Dead to Me, qui sera également la dernière de la série

Netflix annonce le renouvelle de sa comédie noire Dead to Me pour une troisième saison qui permettra en même temps de conclure l’histoire. En effet, le service de streaming a également officialisé le fait que la saison 3 serait la dernière de la série.

Selon le géant de la vidéo à la demande, Dead to Me serait un carton commercial et critique, avec une première saison qui aurait été visionné dans 30 millions de foyers au cours de son premier mois, et se plaçant ainsi quatrième dans le Top 10 des séries les plus populaires aux États-Unis pour l’année 2019. La saison 1 a également permis à Christina Applegate d’obtenir une nomination aux Emmy Awards

Création de Liz Feldman (qui a par ailleurs signé un contrat de plusieurs années avec Netflix), Dead To Me nous parle de Jen (Christina Applegate) alors qu’elle vient de perdre son mari. Lors d’un groupe de soutien, elle fait la connaissance de Judy (Linda Cardellini). Cette dernière est un peu étrange, mais elle apporte à Jen l’aide qu’elle ne trouve pas ailleurs. Quand les secrets de Judy la rattrapent, la vie des deux veuves plonge doucement dans le chaos, mais leur relation a évolué pour devenir une réelle amitié et elles se soutiennent, faisant face ensemble aux problèmes qu’elles rencontrent.

Autour de Christina Applegate et Linda Cardellini, Dead to Me réunit Max Jenkins, James Marsden, Sam McCarthy, Luke Roessler, Suzy Nakamura ou encore Diana-Maria Riva.

