Deadwater Fell : David Tennant est suspecté de meurtre dans le trailer, et en janvier sur Channel 4

Une petite communauté est mise à l’épreuve suite à un crime haineux dans Deadwater Fell, le nouveau thriller de Channel 4 en 4 épisodes avec David Tennant. La série, qui sera diffusée à partir du vendredi 10 janvier, se dévoile un peu plus avec un trailer.

Scénarisée par Daisy Coulam (Grantchester), Deadwater Fell suit Tom, un médecin généraliste installé dans le petit village écossais de Kirkdarroch, où il vit avec sa femme Kate, une institutrice et leurs jeunes filles. La meilleure amie de Kate est également sa collègue, Jess, qui s’est installée dans le village il y a 6 ans de cela et a épousé Steve, membre de la police.

Un soir, tout s’effondre lorsque la maison de Tom et Kate dans la forêt prend feu, et que seul le mari est retrouvé vivant. Cependant, il est vite découvert que l’épouse et ses trois filles n’ont pas été emporté par le feu mais que quelque chose de plus horrible s’est produit dans ce ville.

Alors que Tom devient le suspect numéro 1, Jess est désespérée de découvrir la vérité, qu’importe le prix.

Le casting de Deadwater Fell réunit donc David Tennant (que l’on a vu récemment dans Good Omens et Criminal UK), Cush Jumbo (The Good Fight), Anna Madeley (Patrick Melrose) et Matthew McNulty (the Bay).

