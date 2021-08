Dear White People Saison 4 : La dernière saison sera musicale et en septembre sur Netflix

Voilà maintenant deux ans que nous attendons la saison 4 de Dear White People qui sera, comme nous l’avons appris au moment du renouvellement, la dernière de la série. Netflix la mettra donc finalement en ligne le mois prochain. Plus précisément, les derniers épisodes arriveront le 22 septembre.

Si vous n’êtes pas encore familiers avec cette excellente et discrète série créée par Justin Simien basée sur le film du même nom qu’il a réalisé, c’est que vous n’avez pas suivi notre recommandation. Dear White People nous parle de l’Amérique post-raciale en nous racontant la vie d’étudiants noirs qui évoluent dans la prestigieuse université de Winchester qui est essentiellement composée d’étudiants blancs. s’intéresse à un groupe d’étudiants noirs de l’Université de Winchester. On y découvre leurs démêlés avec l’injustice sociale, les préjugés culturels, la (soi-disant) bien-pensance et le pseudo-activisme, paysage contrasté où vivent ces jeunes adultes du nouveau millénaire.

Pour la saison 4 , Dear White People change de style, puisqu’elle adopte la forme d’une comédie musicale à la sauce ’90s. L’histoire nous ramènera auprès des personnages dans un futur proche qui regarderons en arrière pour nous parler de leurs années universitaires.

Le casting de Dear White People rassemble Logan Browning, Brandon P. Bell, DeRon Horton, Antoinette Robertson, John Patrick Amedori, Ashley Blaine Featherson, Marque Richardson et Giancarlo Esposito.

