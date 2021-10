Departure Saison 2 : Archie Panjabi enquête sur un déraillement dans le Michigan, dès ce soir sur 13ème Rue

Alors que la rediffusion de la première saison a débuté sur 6 Ter ce jeudi, la saison 2 de Departure (de 6 épisodes) fait ses débuts en France sur la chaine 13ème Rue qui la programme dès ce dimanche soir à partir de 21h.

De quoi parle Departure ?

Si vous n’êtes pas familiers avec cette création de Vincent Shiao, Departure est un thriller conspirationniste dont la saison 1 se centrait sur la disparition d’un avion au-dessus de l’océan Atlantique et sur l’intense investigation qui fit suite. Au moment où il est supposé que la disparition de l’avion pourrait ne pas être accidentelle, Kendra Malley (Archie Panjabi) doit se demander qui a le plus à gagner dans cette affaire et elle se retrouve à plonger dans les secrets des passagers, mais aussi de ceux qui l’ont engagé, même son mentor, Howard Lawson (Christopher Plummer).

En saison 2…

Kendra Malley est recrutée aux États-Unis pour trouver la cause d’un déraillement en plein cœur de la campagne du Michigan. Avec les yeux du monde entier braqués sur elle, Kendra et son équipe démêlent une série de fils interconnectés qui mènent à différentes hypothèses. S’agit-il du magnat de la technologie qui a inventé le logiciel d’automatisation du train ? Un membre mystérieux d’un cartel de drogue mexicain ? Un employé mécontent qui résiste aux nouvelles technologies ? En collaboration avec le FBI, Kendra doit se lancer dans une course pour découvrir la vérité sur l’accident et aider à réparer les dégâts causés par cette terrible tragédie.

Le casting de la saison 2 de Departure

Au centre de la distribution de la saison 2 de Departure, nous retrouvons ainsi Archie Panjabi et Christopher Plummer. Ils sont entourés par Jason O’Mara, Kris Holden-Ried, Karen LeBlanc, Donal Logue, Mark Rendall, Etienne Kellici, Kelly McCormack, Wendy Crewson, Charlie Carrick, Dion Johnstone, David Hewlett, Greg Bryk et Florence Ordesh.