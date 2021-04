Des saisons 3 ET 4 pour La Chronique des Bridgerton, La famille Bridgerton s’installe durablement sur Netflix

Alors que le tournage pour la saison 2 de La Chronique des Bridgerton commence cette semaine au Royaume-Uni, on apprend que la série créée par Chris Van Dusen et produite par Shonda Rhimes est déjà renouvelée pour deux saisons supplémentaires, et aura donc une saison 3 et une saison 4. La famille Bridgerton s’installe donc durablement sur Netflix.

Gros succès de la fin de l’année 2020 sur le service de streaming, La Chronique des Bridgerton porte à l’écran la série littéraire de Julia Quinn. Prenant place dans la haute société londonienne lors de la Régence anglaise du XIXe siècle, l’histoire suit donc la famille Bridgerton composée de Violet, vicomtesse douairière Bridgerton, ses quatre fils : Anthony, Benedict, Colin et Gregory ainsi que ses quatre filles : Daphné, Eloïse, Francesca et Hyacinth. La famille Featheringtons est également présente avec : Lady Portia Featherington, son mari Lord Archibald Featherington, le Baron et leurs trois filles, Philippa, Prudence et Penelope ainsi leur lointaine cousine Marina Thompson.

La première saison de Bridgerton s’intéressait plus spécifiquement à Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor) qui fait son entrée sur le marché hautement concurrentiel du mariage à Londres. Espérant suivre l’exemple de ses parents et faire un mariage d’amour, Daphne semble au départ avoir toutes les chances de son côté. Pourtant, dès lors que son frère aîné se met à rejeter ses prétendants les uns après les autres, le journal à scandales de la haute société londonienne, dirigé par la mystérieuse Lady Whistledown, propage des calomnies sur la jeune femme. C’est alors que débarque le séduisant et frondeur duc d’Hastings (Regé-Jean Page), célibataire endurci et meilleur parti du moment. Bien qu’ils s’en défendent, Daphne et le duc sont incontestablement attirés l’un par l’autre — et les voilà embarqués dans un jeu de dupes, tout en devant composer avec les injonctions de la société concernant leur union potentielle…

More #Bridgerton love coming to this room soon! Renewed for Seasons 3 AND 4! I’ve poured every ounce of myself into creating this show and the way the world continues to embrace it continues to AMAZE ME. Thank you @netflix 🎉 #BridgertonS3 #BridgertonS4 #ComingSoon #Surreal 💫🐝 pic.twitter.com/qssxTo1bLp — Chris Van Dusen (@chrisvandusen) April 13, 2021

Chaque livre de La Chronique des Bridgerton se focalise sur un membre différent de la famille pour nous relater une romance, et la série va suivre ce schéma avec une saison 2 portant à l’écran le deuxième tome, Anthony, pour relater les exploits romantiques d’Anthony (Jonathan Bailey), vicomte de Bridgerton et le plus âgé fils de la famille. On peut dès lors imaginer que, si Netflix et l’équipe de la série suit l’ordre de publication, la troisième saison adaptera le roman Benedict (deuxième de la famille et un artiste) et la quatrième Colin ( le troisième enfant et un grand voyageur).

La distribution de Bridgerton réunit Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Phoebe Dynevor (Daphne Bridgerton), Claudia Jessie (Eloïse Bridgerton), Ruby Stokes (Francesca Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton) et Florence Hunt (Hyacinthe Bridgerton). Mais aussi Polly Walker (Lady Portia Featherington), Ben Miller (Lord Archibald Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Harriet Cains (Philippa Featherington), Nicola Coughlan (Penelope Featherington) e Ruby Barker (Marina Thompson). Il a par ailleurs été annoncé que Regé-Jean Page, interprète de Simon Basset, le Duc de Hasting, ne serait pas de retour pour la saison 2 de Bridgerton.

