Destin : La saga Winx : Voyager vers l’Autre Monde, dès à présent dans un trailer et en janvier sur Netflix

Envie de voyager vers l’Autre Monde ? Rendez-vous aux portes de l’école Alféa dans Destin : La saga Winx, séries fantastiques pour adolescents dont la première saison sera disponible le 22 janvier 2021 sur Netflix.

Si le titre vous semble familiers, c’est normal, Destin : La saga Winx est une adaptation en prise de vue réelle de la série télévisée d’animation italienne Winx Club de Nickelodeon, diffusée chez nous sur France 3.

Développée par Iginio Straffi (créateur de Winx Club) et Brian Young, Destin : La saga Winx suit les aventures de cinq fées qui fréquentent l’internat magique Alféa situé dans l’Autre Monde, où elles apprennent à maîtriser leurs pouvoirs et découvrent l’amour, les rivalités et les monstres qui menacent leur existence.

Destin : La saga Winx met à l’affiche Abigail Cowen (Bloom), Danny Griffin (Sky), Hannah van der Westhuysen (Stella), Elisha Applebaum (Musa), Freddie Thorp (Riven), Precious Mustapha (Aisha), Sadie Soverall (Beatrix), Eliot Salt (Terra), Theo Graham (Dane), Jacob Dudman (Sam) et Robert James-Collier (Silva)

