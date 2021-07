Deutschland 89 : La chute du mur change tout pour Martin Rauch, ce soir sur Canal+

La désormais fameuse trilogie allemande arrive à sa conclusion avec Deutschland 89 qui s’attaque à un tournant de l’histoire, et ce, dès ce soir en France sur Canal+ à partir de 21h05.

Comme son titre le suggère, l’action de Deutschland 89 débute trois ans après Deutschland 86 (diffusée en 2018) et nous entraine ainsi en novembre 1989 en Allemagne de l’Est pour explorer l’impact de la chute du Mur de Berlin.

Toujours scénarisée par Anna Winger et Joerg Winger, la série reprend alors que des manifestations secouent le pouvoir et Martin Rauch (Jonas Nay), agent de la Stasi, sent bien que les choses vont vite basculer. On lui propose trois options : être exécuté, passer devant un juge ou recommencer à travailler pour les services secrets. L’Allemagne cherche à se réinventer et Martin doit trouver sa place dans ce nouveau monde.

Au casting de Deutschland 89, nous trouvons Jonas Nay, Maria Schrader, Florence Kasumba, Sylvester Groth, Svenja Jung, Lavinia Wilson, Alexander Beyer, Carina Wiese, Fritzi Haberlandt et Raul Casso.

