Deux mamans sous le même toit : Une famille pas comme les autres se forme dès à présent sur Netflix

Ce mercredi, Netflix nous entraine du côté du Mexique avec sa nouvelle comédie intitulée Deux mamans sous le même toit (ou Madre Solo hay Dos en version originale) dont la première saison est donc en intégralité disponible dès à présent sur la plateforme de streaming.

Création de Carolina Rivera et Fernando Sariñana, Deux mamans sous le même toit nous parle de deux femmes qui, après avoir réalisé que leurs bébés ont été échangés à la naissance, improvisent une nouvelle vie et concoctent ensemble une famille très spéciale.

Tout commence quatre mois après l’échange des bébés, la bourreau de travail Ana (Ludwika Paleta) et l’étudiante Mariana (Paulina Goto) se préparent à récupérer leur enfant. Et si une autre solution était possible ? Mariana emménage alors chez Ana et sa famille.

Au casting de cette saison 1 de Deux mamans sous le même toit, nous avons donc Ludwika Paleta et Paulina Goto qui sont entourées par Martín Altomaro, Liz Gallardo, Javier Ponce, Oka Giner, Zaide Silvia Gutiérrez, Dalexa Meneses, Emilio Beltrán Ulrich, Fernando Memije, Elena del Río et Christian Chávez.

