Dexter Saison 9 : La chasse au tueur reprend pour Dexter ce dimanche sur Showtime et en décembre sur Canal+

Showtime n’a pas chômé. Un an après avoir annoncé le revival de Dexter, la série est de retour avec sous la forme d’une saison 9/minisérie (selon les goûts) intitulée Dexter: New Blood. Sa diffusion débute ce dimanche sur la chaine américaine, mais il faudra attendre le mois de décembre pour la découvrir en France sur Canal+.

Composée de 10 épisodes, cette saison 9 de Dexter est scénarisée par Clyde Phillips (qui avait quitté le show original après sa quatrième saison) et nous ramène auprès du célèbre tueur en série joué par Michael C. Hall sept ans après son départ de Miami. Il n’est donc pas question de faire comme si la fin controversée de la saison 8 n’avait pas eu lieu (voir notre classement des saisons de la série).

De quoi parle Dexter: New Blood ?

Voilà maintenant 10 ans que Dexter Morgan a disparu en pleine mer lors du passage de l’ouragan Laura à Miami. Depuis, il s’est reconstruit une vie paisible dans la ville d’Iron Lake dans l’état de New York sous le nom Jeff Lindsay (en hommage à l’auteur des livres sur lesquels la série se base). Dexter a fini par embrasser cette nouvelle existence, mais quand cette petite communauté soudée est soudainement touchée par des évènements inattendus, le tueur qu’il avait réussi à garder sous contrôle cherche à refaire surface.

Au niveau du casting de cette saison 9 de Dexter, Michael C. Hall reprend donc son rôle iconique, tandis que Jennifer Carpenter est de retour dans la peau de Deb qui est désormais le « Dark Passenger » de Dexter à la place d’Harrry. Ils sont accompagnés par Julia Jones (Goliath, Longmire), Alano Miller (Jane the Virgin, Underground), Johnny Sequoyah (Believe), Jack Alcott (The Good Lord Bird) et Clancy Brown (Billions, Carnivale).

Il a également été annoncé que John Lithgow réapparaitraient dans le rôle d’Arthur Mitchell (le Trinity Killer) – bien entendu, le personnage étant mort, on peut s’attendre à ce qu’il apparaisse brièvement dans des rêves ou visions de Dexter, ou des flashbacks.