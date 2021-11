Dickinson Saison 3 : Emily Dickinson prend sa plume pour la dernière fois, à partir d’aujourd’hui sur Apple TV+

Emily Dickinson écrit ses derniers poèmes sur Apple TV+, le service de streaming diffuse la troisième et dernière saison de Dickinson à partir de ce 5 novembre avec les trois premiers. Puis, un nouvel épisode sera mis en ligne chaque vendredi jusqu’au 24 décembre 2021.

De quoi parle Dickinson ?

Si vous n’êtes pas familiers avec cette très libre série biopic créée par Alena Smith, Dickinson nous dépeint, avec une vision anachronique, la jeunesse plus rock’n’roll que traditionnelle en plein cœur du 19e siècle d’Emily Dickinson (Hailee Steinfeld) qui se bat pour trouver sa voie en tant que poétesse. Pour y parvenir, elle doit défier les conventions et refuser de devenir ce que sa famille veut faire d’elle. En saison 2, avec la publication de ses poèmes, Emily Dickinson a été projetée sous l’œil du public et elle a dû faire face au fait que la célébrité est un jeu dangereux pouvant lui couter des amitiés précieuses.

Au programme de la saison 3…

En saison 3, nous retrouvons Emily durant son moment le plus productif en tant qu’artiste, au milieu de la guerre civile américaine qui fait rage et d’une bataille tout aussi féroce qui divise sa propre famille. Emily tente donc d’apaiser les tensions autour d’elle, tout en se demandant si l’art permet de garder espoir et si l’avenir peut être meilleur que le passé.

Qui est au casting de Dickinson ?

La saison 3 de Dickinson rassemble donc de nouveau, autour d’Hailee Steinfeld, Toby Huss, Adrian Blake Enscoe, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Amanda Warren, Chinaza Uche and Jane Krakowski. Ils sont rejoints par une série de guest stars dont Ziwe dans la peau de Sojourner Truth, Billy Eichner qui joue Walt Whitman et Chloe Fineman qui incarne Sylvia Plath. Zosia Mamet et Will Pullen seront également de retour.