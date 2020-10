Une saison 3 pour Dickinson, et une date de lancement pour la saison 2 sur Apple TV+

TV

Alors qu’Apple+ nous révèle que Dickinson fera son retour avec sa saison 2 à partir du vendredi 8 janvier 2021, le service de streaming en profite également pour annoncer le renouvellement de la série avec Hailee Steinfeld pour une saison 3. La poétesse américaine n’a pas dit son dernier mot et devient ainsi la première série de la plateforme à obtenir une troisième saison.

Pour rappel, Dickinson nous dépeint, avec une vision anachronique, la jeunesse plus rock’n’roll que traditionnelle en plein cœur du 19e siècle d’Emily Dickinson, qui se bat pour trouver sa voie en tant que poètesse. Pour y parvenir, elle doit défier les conventions et refuser de devenir ce que sa famille veut faire d’elle.

En saison 2, Dickinson se retrouvera projeté sous l’œil du public et se confrontera au fait que la célébrité est un jeu qu’il est dangereux de jouer pour elle.

Autour d’Hailee Steinfeld, on retrouvera de nouveau Jane Krakowski, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Toby Huss, Adrian Blake Enscoe et Wiz Khalifa. Ils sont rejoints par une série de guest stars dont Nick Kroll dans la peau d’Edgar Allan Poe, Timothy Simons qui joue Frederick Law Olmstead, Ayo Edebiri et Will Pullen. Finn Jones et Pico Alexander font également partie de la distribution de Dickinson.

Tags : AppleTV Dickinson moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.