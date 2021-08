Directrice Saison 1 : Sandra Oh veut changer les choses à l’université, dès à présent sur Netflix

Après avoir été chirurgienne, puis agente du MI-5, Sandra Oh prend la tête d’un département universitaire dans la nouvelle comédie Directrice dont l’intégralité de la première saison est dès maintenant disponible sur Netflix.

De qui parle Directrice ?

Série se composant de 6 épisodes de 30 minutes, Directrice (ou The Chair en version originale) s’intéresse donc au docteure Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) qui prend la tête du Département d’anglais de la prestigieuse université américaine de Pembroke.

Première femme à occuper ce poste et personne de couleur (un fait rare au sein du corps enseignant de cette université), Ji-Yoon va devoir relever plusieurs défis inédits.

L’actrice Amanda Peet (Dirty John: Betty Broderick) est showrunneuse de la série sur laquelle elle est naturellement également productrice exécutive aux côtés de David Benioff et D.B. Weiss. The Chair est alors la première série produite par le duo de Game of Thrones depuis qu’ils ont signé leur gros contrat avec Netflix (optionnellement, signalons qu’Amanda Peet est mariée avec David Benioff).

Qui est au casting de cette saison 1 de Directrice ?

La distribution de cette saison 1 de The Chair rassemble Sandra Oh (Professeure Ji-Yoon Kim), Jay Duplass (Professeur Bill Dobson), Holland Taylor (Professeure Joan Hambling), Bob Balaban (Professeur Elliot Rentz), Nana Mensah (Professeure Yaz McKay), David Morse (Doyen Paul Larson), Everly Carganilla (Ju-Hee “Ju Ju” Kim)

