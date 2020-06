Dirty John Saison 2 : L’histoire vraie de Betty Broderick revisitée en juin sur USA Network

Près d’un an et demi après la diffusion de la première saison de Dirty John (disponible sur Netflix), l’anthologie true crime drama fait son retour pour nous relater une toute autre histoire. C’est ainsi qu’après avoir retracé les méfaits de John Meecham à travers sa relation avec Debra Newell, la saison 2 revisite une autre histoire vraie, celle de Betty Broderick, sur USA Network à partir de ce mardi 2 juin.

Plus précisément, cette saison 2 de Dirty John, intitulée The Betty Broderick Story, scénarisée par Alexandra Cunningham, nous raconte l’histoire vraie d’un mariage au départ heureux qui finit mal avec un divorce catastrophique et un double-meurtre. Le tout nous entrainant des années 60 aux années 80.

Cette histoire est celle de Betty, une femme qui a tout sacrifié pour permettre à son mari Daniel de poursuivre ses études de médecine et dans le domaine judiciaire. Quand celui-ci a enfin le succès, Betty voit son univers s’effondrer rapidement. Son refus d’accepter la réalité et l’incapacité de Daniel à être conciliant va créer une situation explosive et surtout meurtrière.

Composée de 8 épisodes, cette saison 2 de Dirty John met à l’affiche Amanda Peet (Brockmire, Togetherness) et Christian Slater (Mr. Robot) dans les rôles principaux. La distribution est complétée par Rachel Keller (Legion), Emily Bergl (Shameless), Lena Georgas (Westworld), Tiera Skovbye (Riverdale) et Chris Mason (Pretty Little Liars: The Perfectionists).

