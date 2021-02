Love, Victor, Helstrom, Big Sky, Grey’s Anatomy… Disney+ étoffe son catalogue avec Star

Depuis son lancement, Disney+ n’a pas proposé un catalogue très étoffé à destination du public adulte. Cela change aujourd’hui avec l’ouverture d’une nouvelle section sur la plateforme intitulée Star.

Disney+ voit donc à présent au-delà de Star Wars, Pixar, Marvel, National Geographic et naturellement Disney. Il est désormais question d’explorer les catalogues de FOX et ABC notamment avec des séries, mais aussi des films, qui ne visent pas uniquement les jeunes et la famille.

Au programme, on peut retrouver bon nombre de séries déjà disponibles chez nous sur Canal+ Séries, Amazon Prime Video ou encore Netflix, mais également des inédites. Il y aura ainsi la toute récente Big Sky (lire notre opinion sur la première storyline), la dernière production de Marvel TV déjà annulée intitulée Helstrom, l’animée Solar Opposites (lire notre bilan de la saison 1) et enfin la première saison de Love, Victor.

Pour ce qui en est des programmes plus anciens, voici la liste de ce que vous pourrez trouver au lancement de Disney+ Star :

